"Kleinerer Haushalt wäre schädlich" Hahn will mehr Geld fürs EU-Budget

Johannes Hahn hat sich gut auf das Hearing vorbereitet, dem er sich gestern im EU-Parlament stellen musste. Er beantwortete die Fragen der Abgeordneten akribisch und detailreich, immer wieder ließ er seine große Erfahrung in der EU-Kommission anklingen: "Es fühle sich an, als wäre es gestern gewesen", sagte er und meinte sein erstes Hearing vor zehn Jahren. Nur einmal musste er passen: "Da haben Sie mich auf dem linken Fuß erwischt."

Noch ist der 61-Jährige Erweiterungskommissar. In der ersten Amtsperiode war der Österreicher für Regionalpolitik zuständig – und bereits in dieser Funktion für ein Drittel des EU-Budgets verantwortlich. Künftig soll er in seiner dritten Amtsperiode den gesamten EU-Haushalt schupfen, das ist eine weit größere Dimension.

Derzeit 1087 Milliarden Euro

Der laufende Sieben-Jahres-Finanzrahmen hat ein Volumen von 1087 Milliarden Euro. Wie viel im nächsten Budget (2021 bis 2027) veranschlagt wird, muss Hahn mit den Staats- und Regierungschefs sowie dem Parlament verhandeln. Das wird schwierig. Die Verhandlungen sollten idealerweise bis Jahresende abgeschlossen sein. Aber man ist bereits im Verzug.

Und dann zeigen sich auch noch einige Länder wie Österreich, Deutschland und die Niederlande als Sparefrohs. Sie wollen nicht mehr Geld in den gemeinsamen Haushalt einzahlen als bisher. Der entspricht derzeit einem Prozent der EU-Wirtschaftsleistung. Hahn macht klar, dass er künftig mehr erwartet. Davon will er die Zauderer in einer Tour durch Europas Hauptstädte überzeugen.

Wenn die EU zusätzliche Aufgaben schultere wie den Klimaschutz und die Sicherung der Außengrenzen, dann müsse sie dafür auch die nötigen Mittel erhalten. 1,1 Prozent von der Wirtschaftsleistung sieht die Kommission für den nächsten Finanzrahmen vor. Hahn will "keinesfalls" darunter gehen: "Ein kleinerer Haushalt wäre schädlich", sagte er.

"In der Mitte landen"

Und er versprach den Abgeordneten: "Sie können auf mich zählen." Das Parlament will eigentlich noch mehr, nämlich 1,3 Prozent: "In einer idealen Welt sollten wir in der Mitte landen können", meinte Hahn. Eine Zusage ist das aber nicht. Denn: "Üblicherweise verspreche ich weniger und versuche mehr zu liefern."

Klimawandel, Digitalisierung, Regionalförderung, Sparsamkeit und Transparenz – darum kreisten seine Ausführungen. Für Maßnahmen zum Schutz des Klimas sei ein Viertel des Budgets vorgesehen. Mehr versprach er nicht, auch wenn die Grünen 50 Prozent fordern. Doch: Komme die Digitalsteuer, sollten die Einnahmen "für klimarelevante Initiativen zweckgebunden werden".

Verhandelt wird derzeit auch darüber, welche zusätzlichen Einnahmen die EU erhalten soll. Auch dabei geht es ums Klima. Für realistisch hielt Hahn eine Einigung der Mitgliedsstaaten auf eine Plastikabgabe, auch wenn Polen noch bremse. Was den Emissionshandel betrifft, so ortet er im Rat "große Offenheit" dafür, diesen auch auf den Schiffsverkehr und die Luftfahrt – beide Bereiche sind von der Mineralölsteuer ausgenommen – auszuweiten. Als ausgerechnet er gefragt wurde, ob die Amtszeit von Kommissaren auf zwei Perioden beschränkt werden solle, lautete die Antwort: Wer mit Engagement und Leidenschaft dabei sei, solle nicht von einer dritten abgehalten werden. Nachsatz: "Es sind eh nicht so viele."