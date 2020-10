Klage gegen Saudi-Kronprinz

"Ich hoffe, dass wir durch diese Klage Wahrheit und Gerechtigkeit für Jamal erreichen können", sagte Hatice Cengiz (38). Cengiz habe einen persönlichen Schaden sowie finanzielle Verluste durch den Mord an ihrem Verlobten davongetragen, hieß es in der Klageschrift. Am 2. Oktober 2018 hatte ein Todeskommando Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul ermordet. Die Klage richtet sich gegen bin Salman sowie 28 weitere Verdächtige.

Ziel des Mordes sei es gewesen, die von Khashoggi angestrebten Demokratiereformen in der arabischen Welt zum Erliegen zu bringen, hieß es weiter in der Klageschrift.