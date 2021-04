Kirche kritisiert rechtspopulistische Wahlkampagne in Madrid

Vehement verurteilte CEE-Sprecher Bischof Luis Argüello die Wahlkampagne der rechtspopulistischen Vox-Partei.

Am 4. Mai finden in der spanischen Hauptstadtregion Madrid mit fast sechs Millionen Einwohnern Neuwahlen statt. Auf ihren Wahlplakaten zeigten die Rechtspopulisten das traurige Gesicht einer älteren Damen und einen vermummten minderjährigen Ausländer. Ein unbegleiteter ausländischer Minderjähriger erhalte vom Staat monatlich 4.700 Euro. "Deine Oma bekommt 426 Euro Rente". Die Zahlen entsprechen keinen Fakten.

Für die spanische Bischofskonferenz sei die Plakatkampagne aber vor allem deshalb so "schmerzhaft", weil sie mit der "Würde der Menschen" angreife. Hier werden "einige Arme gegen andere" gegeneinander aufgehetzt, kritisierte Bischof Argüello. Die Rechtspopulisten spielten mit den Emotionen potenzieller Wähler. Auch verurteilten Spaniens Bischöfe die Strategie von Vox, vor allem minderjährige Migranten, die unbegleitet nach Spanien eingereist sind, für die in Madrid angeblich zunehmende Straßenkriminalität verantwortlich zu machen.

Podemos-Parteichef Pablo Iglesias Bild: (APA/AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU)

Es ist nicht die erste Polemik, die der Wahlkampf der Vox-Partei auslöst. Vor wenigen Tagen erhielt der Spitzenkandidat der linken Unidas Podemos Partei, Pablo Iglesias, einen Mordbrief eines offensichtlich rechtspopulistischen Wählers. In dem anonymen Briefumschlag legte die Person sogar vier Gewehrkugeln, mit denen er auch Iglesias' Lebenspartnerin, Gleichheitsministerin Irene Montero, sowie deren beiden Kinder ermorden würde.

In einer Wahldebatte im Radiosender Cadena Ser forderte Iglesias Vox-Kandidatin Rocío Monasterio auf, die Morddrohung öffentlich zu verurteilen. Diese weigerte sich. Daraufhin verließ Iglesias, der für die Madrider Regionalwahlen erst vor wenigen Wochen als Vize-Regierungschef Spaniens zurücktrat, in der laufenden Sendung die Debatte. Wenige Minuten später verließen nach einem heftigen Wortgefecht mit der Rechtspopulistin auch die Kandidaten der Sozialisten, der liberal-konservativen Ciudadanos sowie Monica García von der regionalen Linkspartei Más Madrid die Sendung. Unidas Podemos und Más Madrid kündigten bereits an, an keinen weiteren Wahldebatten mit den Rechtspopulisten mehr teilnehmen zu wollen.

Amtsinhaberin Isabel Diaz Ayuso Bild: (APA/AFP/OSCAR DEL POZO)

Bei den Wahlen am 4. Mai gilt Isabel Díaz Ayuso von der konservativen Volkspartei PP als Favoritin. Wahrscheinlich bedarf die konservative Landesfürstin allerdings der parlamentarischen Unterstützung der Rechtspopulisten für ihre Wiederwahl. Alle Parteien fordern Ayuso bereits auf, klar Abstand von Vox zu nehmen. Ayuso hält sich allerdings bedeckt.