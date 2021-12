Kim will die ländliche Entwicklung vorantreiben

Inmitten der angespannten Versorgungslage in Nordkorea will Machthaber Kim Jong-un die ländliche Entwicklung vorantreiben. Wie die Staatsmedien am Mittwoch berichteten, legte Kim – auf Fotos deutlich erschlankt – am zweiten Tag einer Plenarsitzung der herrschenden Arbeiterpartei mittel- und langfristige Strategien für die Entwicklung des ländlichen Raums vor. Kim habe dazu "wichtige revolutionäre Maßnahmen" ergriffen. Einzelheiten wurden nicht genannt.

Die Beschäftigung mit der ländlichen Entwicklung bei dem Parteitreffen macht Beobachtern zufolge aber deutlich, wie dringlich das Thema für die stalinistische Führung des Landes ist. Ob Kim auch auf die Versorgungslage einging, war unklar. Der Machthaber – er regiert seit zehn Jahren – hatte noch im Juni bei einer Sitzung des Zentralkomitees die Bevölkerung auf eine schlechtere Versorgung mit Nahrungsmitteln vorbereitet.