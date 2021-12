Kim untersagt das Lachen

Obwohl einem in Pandemiezeiten ohnedies auch bei uns das Lachen vergehen könnte, ist ein entsprechendes Verbot wohl nur in einer Diktatur möglich. Also untersagt Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un der Bevölkerung jegliche Anzeichen von Fröhlichkeit.

Der Anlass dafür: Gestern jährte sich der zehnte Todestag seines Vaters Kim Jong-il. Das Verbot galt allerdings nicht nur an diesem Tag. Waren es bisher schon zu diesem Anlass jährlich zehn Tage der besonderen Form der Trauer, so sind es in diesem Jahr sogar elf Tage.

Ein Nordkoreaner aus der nordöstlichen Grenzstadt Sinuiju beschreibt die Realität in der Diktatur Nordkorea gegenüber Radio Free Asia (RFA) so: "Während der Trauerzeit dürfen wir keinen Alkohol trinken, nicht lachen und keinen Freizeitaktivitäten nachgehen. Selbst wenn ein Familienmitglied während der Trauerzeit stirbt, darf man nicht laut weinen, und die Leiche muss nach der Trauerzeit weggebracht werden."

"In der Vergangenheit wurden viele Menschen, die während der Trauerzeit beim Trinken erwischt wurden, verhaftet und als ideologische Kriminelle behandelt. Sie wurden weggebracht und nie wieder gesehen", erzählt der Mann aus Sinuiju weiter.

Auch heuer soll die Polizei angehalten worden sein, Personen, die nicht ausreichend verstört aussehen, zu verhaften. Während der Trauerzeit wird von den Nordkoreanern normalerweise verlangt, dass sie sich um Hungernde und Arme kümmern. Allerdings leiden viele im Land derzeit selber unter akuter Lebensmittelknappheit aufgrund der Coronavirus-Pandemie und der massiven Wirtschaftssanktionen. Die Situation ist so prekär, dass bereits ein zweiter "Mühsamer Marsch" befürchtet wird.

In der Regierungszeit Kim Jong-ils starben Schätzungen zufolge innerhalb von vier Jahren (1994–1998) 3,5 Millionen Menschen während einer Hungersnot. Diese dunkelste Zeit der Geschichte Nordkoreas wird euphemistisch als "Mühsamer Marsch" bezeichnet.