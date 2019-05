Kim ließ seinen Mitarbeiter hinrichten

Es ist erschreckend, was die südkoreanische Zeitung "Chosun Ilbo" berichtet. Kim Jong- un soll seinen Trump-Gesandten für den Atom-Gipfel in Hanoi im Februar, Kim Hyok Chol, nach dessen Rückkehr am Flughafen hinrichten lassen haben. Nordkoreas Machthaber habe dem Sondergesandten Spionage vorgeworfen, nachdem dieser nur dürftig von den Verhandlungen berichtet hatte, hieß es.

Der Trump-Gesandte soll nicht der einzige Mitarbeiter Kim Jong- uns gewesen sein, der dessen Willkür zum Opfer fiel. Nach einer Untersuchung sollen vier weitere offenbar hochrangige Mitarbeiter des Außenministeriums hingerichtet worden sein. Kim Jong-uns Dolmetscherin sei zudem in ein Gefangenenlager gebracht worden, weil sie angeblich ein neues Angebot des US-Präsidenten nicht übersetzt hatte. Auch der hochrangige Vertreter der kommunistischen Partei Nordkoreas, Kim Yong-chol, wurde der Zeitung zufolge in einem Arbeitslager eingesperrt. Er hatte als Gesandter in den Atomgesprächen mit US-Außenminister Mike Pompeo verhandelt. Unklar ist auch das Schicksal von Kims Schwester Kim Yo-jong, die bei dem Treffen ebenfalls – im Hintergrund – anwesend war. Ihr sei gesagt worden, sie solle sich ruhig verhalten. "Sie ist seit dem Treffen nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden", so ein hoher Regierungsbeamter zu der Zeitung.

Der mit Spannung erwartete Gipfel zwischen Trump und Kim im Februar war überraschend ohne Abschlusserklärung zu Ende gegangen. Beide Seiten kamen sich in der zentralen Frage des Abbaus der nordkoreanischen Atomwaffen nicht näher und widersprachen sich später gegenseitig über die Gründe dafür. Die USA gehen nun dem Zeitungsbericht nach. Er werde geprüft, sagte Außenminister Mike Pompeo.