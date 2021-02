Kim Jong-uns Frau wieder in der Öffentlichkeit

An der Seite ihres Mannes habe sie am Geburtstag dessen 2011 verstorbenen Vaters Kim Jong-il ein Konzert in der Hauptstadt Pjöngjang besucht, berichteten die Staatsmedien gestern. Dazu wurden Bilder veröffentlicht, die das Paar lächelnd nebeneinandersitzend zeigen.

Der Geburtstag Kim Jong-ils wird in dem abgeschotteten Land als "Tag des leuchtenden Sterns" gefeiert. Kim Jong-un wurde in den Berichten überraschend als "Präsident" tituliert. Normalerweise wird er "Vorsitzender" genannt.