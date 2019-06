Kim empfing Trump: "Ich hätte nie erwartet, Sie hier zu treffen"

Dieser Moment ist historisch: Am Sonntag, 16 Uhr Ortszeit, überschritt Donald Trump die Grenze von Süd- nach Nordkorea. Zuvor hatte es der US-Präsident spannend gemacht. Um kurz vor 15 Uhr traf er gemeinsam mit Südkoreas Präsident Moon Jae-in in der entmilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea ein. Ausführlich schaute er sich von einem Beobachtungsposten am Grenzort Panmunjom die Gegend an, scherzte mit den dort stationierten südkoreanischen Truppen.

Erst eine Stunde später war es dann so weit. Trump schritt zwischen den blauen Wachhäuschen hindurch. Kim Jong-un kam ihm lächelnd entgegen. Kim lässt übersetzen: "Schön, Sie wieder zu sehen. Ich hätte nie erwartet, Sie hier zu treffen."

> Video: Hannelore Veit (ORF) über das Trump-Kim-Treffen

Die folgende Szene beschreibt der US-Präsident im Anschluss dann so: Trump habe Kim gefragt, ob er wolle, dass er über die Grenze komme, und Kim antwortete: Es wäre ihm eine Ehre.

Als erster amtierender US-amerikanischer Präsident überquerte Trump dann die innerkoreanische Grenze Richtung Norden. Dann nahm er Kim mit in den Süden. Dort zog er sich mit seinem Gastgeber, dem südkoreanischen Präsidenten Moon, US-Außenminister Mike Pompeo und dem US-Sonderbeauftragten für Nordkorea, Steven Biegun, zu einem knapp einstündigen Gespräch zurück.

"Wir sind nicht in Eile"

"Wir hatten ein sehr gutes Gespräch mit Vorsitzendem Kim. Wir haben vereinbart, dass jeder ein Team benennt, und wir werden einige Details ausarbeiten. Wir sind nicht in Eile, wir wollen sehen, ob wir etwas Sinnvolles aushandeln können", sagte Trump danach.

Bis dahin würden auch die Sanktionen der USA gegen Nordkorea in Kraft bleiben, sagte er. Wie ein guter Fahrplan zur Aufhebung der Sanktionen und zur atomaren Abrüstung aussehen könnte, erklärte Trump nicht, betonte jedoch, wie gut es sei, wieder im Gespräch zu sein: "Ich kann nur sagen, wir haben jetzt seit zweieinhalb Jahren Ruhe, ohne etwas unterschrieben zu haben, nur durch unsere Beziehung zueinander. Präsident Moon hat es auf den Punkt gebracht: Er hätte nie gedacht, dass so etwas so lange friedlich und freundlich möglich ist."

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.