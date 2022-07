Kiew und Umgebung wieder mit Raketen beschossen

Bei einem russischen Raketenangriff auf Kiew sind laut dem Gouverneur der Region, Oleksiy Kuleba, fünfzehn Menschen verletzt worden. Raketen schlugen in Militäreinrichtungen am Rande von Kiew ein, sagte er Telegram. Mehr als zehn russische Raketen schlugen auch in der Region Tschernihiw nordöstlich von Kiew ein, wie der dortige Gouverneur dem ukrainischen Fernsehen mitteilte. Wie Kiew ist auch Tschernihiw seit Wochen nicht mehr angegriffen worden.

Laut ukrainischen, aber auch britischen Angaben zeigt die ukrainische Gegenoffensive im Süden des Landes erste Erfolge: