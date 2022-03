Kiew und Moskau wollen heute weiterverhandeln

Der kleine Anflug von Optimismus, den die Verhandlungsführer und Politiker aus der Ukraine und Russland in den vergangenen Tagen verbreitet hatten, schien am Montag schon wieder verflogen zu sein.

Die Delegationen aus Moskau und Kiew, die über einen großen Waffenstillstand sprechen sollten, trafen sich am Vormittag zur vierten Runde seit Beginn des Angriffskriegs Moskaus in einer Videokonferenz. Doch bereits wenige Stunden später war klar: Eine Gesprächsrunde zwischen Russland und der Ukraine wurde ausgesetzt und soll heute fortgesetzt werden. "Die Verhandlungen werden bis morgen für eine technische Pause unterbrochen", erklärte der ukrainische Verhandlungsführer Mychailo Podoljak. Ihm zufolge dient die Pause für zusätzliche Gespräche in den Arbeitsuntergruppen und zur Klärung einzelner Definitionen.

Vier wichtige Punkte

Die Botschaft war vor allem deshalb ernüchternd, weil Podoljak zuvor im Gespräch mit der russischen Tageszeitung "Kommersant" am ausführlichsten über positive Entwicklungen bei den Waffenstillstandsverhandlungen berichtet hatte. Die russische Seite zeige sich konstruktiv, hatte er angedeutet. Die Gespräche würden ununterbrochen fortgesetzt.

Das Abkommen, an dem die Unterhändler jetzt arbeiteten, soll laut Podoljak aus ukrainischer Sicht vier wichtige Punkte umfassen: den Waffenstillstand, den Abzug der russischen Truppen vom ukrainischen Territorium, einen Friedensvertrag mit Sicherheitsgarantien für die Ukraine und Entschädigungszahlungen der Russischen Föderation. Allerdings hatte die russische Seite bisher rundheraus geleugnet, zivile Ziele in der Ukraine überhaupt angegriffen zu haben, und die ukrainischen Streitkräfte beschuldigt, ihre eigenen Städte zu bombardieren. Wie auf dieser Diskussionsgrundlage über Entschädigungen gesprochen werden soll, blieb daher völlig unklar.

Wie soll das weitergehen? Die Menschen in der Ukraine sind längst am Verzweifeln. Bild: APA/AFP/ARIS MESSINIS

Russland bleibt stur

Von russischer Seite gab es unterdessen keine offizielle Änderung der eigenen Position. Vor Tagen schon hatte Dmitrij Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin, weitreichende Forderungen formuliert: Die Ukraine müsse sich demnach zur Neutralität verpflichten, die Krim als russisch und die separatistischen sogenannten Volksrepubliken im Donbass als selbstständige Staaten anerkennen.

Für die Ukraine wiederum ist die Aufgabe ihres Territoriums völlig inakzeptabel. Daher sank gestern einmal mehr auch die allgemeine Hoffung auf einen baldigen Friedensdruchbruch.

Der ukrainische Präsident Selenskyj selbst hatte auf direkte Gespräche zwischen ihm und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gedrängt. "Wir haben eine klare Aufgabe – alles zu tun, um ein Treffen der Präsidenten zu ermöglichen", sagte Selenskyj in einer Videobotschaft. Aus dem Kreml hieß es als Reaktion, man werde ein solches Treffen nicht ablehnen, wenn es um "spezifische Fragen" gehe.

Kriegsverbrechen

Doch die Militärs setzten unterdessen in der Ukraine brutale Tatsachen. Die russischen Truppen meldeten weitere Angriffe auf die ukrainischen Großstädte. Der Vize-Ministerpräsident der Regierung der Krim, Georgi Muradow, feierte einen großen Erfolg. Seinen Angaben zufolge soll die von Russland annektierte Halbinsel Krim und der Donbass im Osten der Ukraine nun durch einen Landkorridor verbunden sein. Damit hätte die Ukraine den wirtschaftlich wichtigen direkten Zugang zum Meer verloren. Eine offizielle Bestätigung der Ukraine dafür gab es zunächst nicht. Beide Kriegsparteien beschuldigten sich jedoch gegenseitig, verbotene Streubomben im Einsatz zu haben. Das sei ein Kriegsverbrechen, sagte Puschilin, der Chef der selbst ernannten "Volksrepublik Donezk".

Erste Hoffnung gab es in der belagerten Stadt Mariupol: Erstmals konnten gestern Zivilisten die Stadt verlassen. Mit rund 160 Autos konnten Menschen über einen Korridor aus der Stadt fliehen, so die Stadtverwaltung.

Kampf ums Energienetz

Der Kampf um die Hoheit über die Ukraine wird immer mehr auch zum Kampf um das Strom- und Gasnetz. Russlands Militär hat in dem alternden und derzeit stark isolierten ukrainischen Energienetz eine Schwachstelle ausgemacht – und beginnt diese gezielt zu zerstören.

Solche Schläge auf relativ kleine Ziele können massive Wirkung entfalten. Ist der Strom unterbrochen, drohen in Krankenhäusern, die Verwundete versorgen, lebenserhaltende Geräte auszufallen. Essen und Medikamente können nicht mehr gekühlt werden. Kommunikationstechnik von Regierung, Militär und Privatleuten droht lahmgelegt zu werden.

Die Menschen hungern und frieren – das untergräbt nicht nur die Moral.