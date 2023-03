Kiew startet Frühjahrsoffensive "erst in zwei Monaten"

Für die geplante Frühjahrsoffensive benötigt die Ukraine nach eigenen Angaben noch mindestens zwei Monate. "Wir müssen den Nachschub an schweren Artilleriegeschossen von 155 Millimeter Kaliber und weitreichenden Raketen erhöhen", teilte das Präsidentenbüro mit. Den Bedarf an Panzerfahrzeugen, um weitere besetzte Gebiete zu befreien, bezifferte Kiew mit 400 bis 500. Unabhängige Militärexperten hatten bereits in den nächsten Tagen mit einer ukrainischen Großoffensive gerechnet. Offenbar aber kostet die ukrainischen Kämpfer die Verteidigung von Bachmut und anderen Städten derzeit alle Kraft.

Weniger Angriffe aus Russland

Doch auch für die russischen Einheiten laufe es nicht nach Plan: Glaubt man den Berichten aus London, dann gehen auch den Russen allmählich die Raketen aus. Denn schon jetzt sei zu beobachten, dass Moskau seine Kriegsstrategie wieder einmal verändert hat: Vor allem hat sich die Frequenz der Angriffe verringert. Beobachter berichten auch, dass bei der jüngsten Welle an Raketeneinschlägen eine Auswahl von verschiedenen Geschossen zum Einsatz kam, die teilweise zweckentfremdet wurden.

ZIB 1: Kämpfe um Bachmut werden härter

Der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, hat die Eröffnung von 58 Rekrutierungszentren in Russland verkündet. "Trotz des kolossalen Widerstands der ukrainischen Streitkräfte werden wir vorankommen", zeigte sich der Söldner-Chef siegessicher. Die Wagner-Söldner spielen unter anderem in dem seit Monaten dauernden Kampf um Bachmut eine zentrale Rolle.

Unterdessen betonten die USA, die Ukraine auch künftig mit modernen Waffen unterstützen zu wollen. So sollen die ukrainischen Kämpfer in diesem Jahr auch smarte Bomben erhalten. Mit der sogenannten Joint Direct Attack Munition sollen sie dank ihrer ausklappbaren Flügel Ziele in einer Reichweite von bis zu 72,5 Kilometern treffen können.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen besuchte gestern US-Präsident Joe Biden, um die weitere Ukraine-Hilfe zwischen Europa und den USA abzustimmen.

