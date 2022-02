Kiew sieht Chancen für eine diplomatische Lösung

Die unermüdliche Krisendiplomatie der Europäer hat zuletzt vorsichtigen Optimismus ausgelöst: Es gebe "echte Chancen für eine diplomatische Lösung", sagte etwa der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba gestern in Kiew. Auch der Kreml sprach von "positiven Signalen". Und EU-Außenbeauftragter Josep Borrell sieht Anzeichen für eine mögliche Deeskalation.

Der Besuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Moskau sei eine "gute Initiative" gewesen, sagte Borrell. Zwar habe das Treffen mit Putin "kein Wunder bewirkt". Aber solange Menschen bereit seien, "sich an den Tisch zu setzen und zu reden, besteht die Hoffnung, dass es nicht zu einer militärischen Konfrontation kommt".

Bereits heute gehen die diplomatischen Bemühungen weiter – in Berlin bei einem Treffen im sogenannten Normandie-Format unter Beteiligung Deutschlands, Frankreichs, Russlands und der Ukraine. Und der britische Premier Boris Johnson reist heute zu Gesprächen nach Polen und zur NATO-Zentrale in Brüssel.

Hoffnungen ruhen zudem auf dem für kommende Woche geplanten Besuch des deutschen Kanzlers Olaf Scholz (SPD) bei Wladimir Putin in Moskau. Er werde den russischen Staatschef "zur Deeskalation in der Ukraine-Krise drängen", sagte Scholz gestern. Zugleich drohte er Moskau im Falle einer Eskalation mit "schwerwiegenden Folgen".

"Schritt in richtige Richtung

Macron war Anfang der Woche zu Gesprächen nach Moskau, Kiew und Berlin gereist. Bei seinem Besuch im Kreml hatte er nach eigenen Angaben von Putin die Zusicherung erhalten, auf eine Eskalation zu verzichten.

Der Kreml wiederum wertete das Treffen Macrons mit seinem ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj in Kiew als Schritt in die richtige Richtung. "Es gab positive Signale, dass eine Lösung für die Ukraine nur auf der Umsetzung der Minsker Vereinbarungen beruhen kann", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Es gebe aber keine Anzeichen dafür, dass die Ukraine bereit sei, "schnell" das zu tun, "was Kiew schon längst hätte tun sollen".

"Polit-Zirkus des Westens"

Russland beklagte gestern, dass der Westen auf Drängen der USA die umstrittene Ostseepipeline Nord Stream II als "Druckmittel" im Konflikt nutze. "Dies ist leider ein Spiegelbild der bestehenden Realitäten in Europa und in der NATO", sagte Vize-Außenminister Sergej Rjabkow in Moskau.

"Es ist ein politischer Zirkus, den der Westen veranstaltet." Die EU und die NATO versuchten nicht einmal, ihre eigenen Interessen langfristig richtig zu gewichten.