Kiew: Russland plant Siegesparade in Mariupol

Eine russische Militärparade solle demnach für den 9. Mai geplant sein. Laut Angaben des ukrainischen Geheimdienstes ist in der zerstörten Hafenstadt ein Beamter der russischen Präsidialverwaltung eingetroffen, um die Pläne für die Siegesfeier zu überwachen. Die Stadt solle zu einem Zentrum der russischen „Feierlichkeiten“ zum „Tag des Sieges“ werden, hieß es. Die Straßen im Zentrum der Stadt würden derzeit von Leichen, Trümmern und Blindgängern gesäubert. Eine "groß angelegte Propagandakampagne" sei im Gange, den Russen sollen demnach Geschichten über die "Freude" der Einheimischen bei der Begegnung mit den Besatzern gezeigt werden, zitierte der Standard online. Rauch am Mittwoch über dem Stahlwerk in Mariupol. Bild: ANDREY BORODULIN (AFP)

Der Bürgermeister von Mariupol, Vadym Boichenko berichtete zudem von andauernden heftigen Kämpfen auf dem Gelände des Asow-Stahl-Werks, dem letzten Rückzugsort ukrainischer Soldaten, und mutmaßlich auch Zivilisten, in der Stadt. Russische Truppen sind nach Angaben der Ukraine auf das Gelände des Stahlwerks vorgedrungen. Russland hatte kurz zuvor einen Großangriff auf das Stahlwerk dementiert. „Der Oberbefehlshaber hat öffentlich den Befehl gegeben, alle Angriffe einzustellen“, sagte Peskow mit Blick auf eine Anordnung von Russlands Machthaber Wladimir Putin vom 21. April. Putin hatte angeordnet, das Werk weiter zu belagern.

Russland nimmt westliche Waffenlieferungen ins Visier

Das russische Militär werde NATO-Waffentransporte als zu zerstörende Ziele betrachten, sagte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Mittwoch. Das russische Militär hat daher nach eigenen Angaben Mittwochnacht mehrere Eisenbahnstationen in der Ukraine mit Langstreckenraketen beschossen.

"Es wurden sechs Umspannwerke der Eisenbahn nahe der Stationen Pidbirzi, Lwiw, Wolowez, Tymkowe und Pjatichatka vernichtet, durch die Transporte von Waffen und Munition aus den USA und den europäischen Ländern für die ukrainischen Truppen im Donbass liefen", teilte ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums am Mittwoch mit.

Darüber hinaus berichtete der Sprecher über schwere Luft- und Artillerieangriffe der russischen Truppen entlang der Front. So hätten Artillerieeinheiten rund 500 Ziele beschossen, darunter Kommando- und Stützpunkte, Depots und Truppenansammlungen. Dabei seien mehr als 300 ukrainische Soldaten getötet worden. Durch russische Raketen wiederum seien mehrere ukrainische Artilleriestellungen und Luftabwehrsysteme ausgeschaltet worden.

Russland hält auch an der Belagerung des Stahlwerks Asowstal in der südostukrainischen Hafenstadt Mariupol fest, in dem ukrainische Kämpfer und Zivilisten ausharren. Die Blockade werde fortgesetzt, sagte Verteidigungsminister Schoigu. Präsident Wladimir Putin hatte befohlen, das große Stahlwerksgelände hermetisch abzuriegeln und auf eine Erstürmung zu verzichten. Zuletzt hatte es aber immer wieder Berichte über russische Angriffe auf das Werk gegeben.

Mehr als 100 Zivilisten aus dem von russischen Truppen belagerten Stahlwerk in Mariupol haben unterdessen am Dienstag die ukrainische Großstadt Saporischschja erreicht. Die mit Unterstützung der Vereinten Nationen und des Roten Kreuzes geretteten Menschen stehen laut dem örtlichen katholischen Weihbischof Jan Sobilo unter einem "furchtbaren Schock", wie Kathpress meldet. "Sie lebten lange in ständiger Anspannung und dachten: Ich werde sterben - ich werde nicht sterben", sagte der in Saporischschja tätige Geistliche dem polnischen Dienst von "Vatican News".

Die katholische Kirche wolle zu den Ersten gehören, die den Menschen helfen, "die dem heute wahrscheinlich schrecklichsten Ort der Welt, Mariupol, entkommen sind". Dort habe man ein 12-jähriges Mädchen erhängt und vergewaltigt gefunden, so Sobilo. Sogar 10-jährige Buben und Mädchen seien massenhaft vergewaltigt worden. Praktisch bei jedem Haus und Wohnblock in Mariupol gebe es kleine Friedhöfe, auf denen Kriegsopfer begraben worden seien.