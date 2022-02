Kiew beruft Reservisten ein und verhängt den Ausnahmezustand

Angesichts der jüngsten russischen Aggression bereitet sich die Ukraine auf einen drohenden Einmarsch russischer Truppen vor: Zuerst hat die Regierung in Kiew die Einberufung von Reservisten angeordnet. Die Mobilmachung betrifft rund 250.000 Reservisten im Alter von 18 bis 60 Jahren. Die Ukraine verfügt über rund 200.000 Soldaten, hinzu kommen die Reservisten.

Zudem hat der Nationale Sicherheitsrat in Kiew ab heute, Donnerstag, den Ausnahmezustand verhängt. Die Behörden könnten auf diese Weise die öffentliche Ordnung und strategisch wichtige Infrastruktur "stärker schützen" und unter anderem verstärkt Ausweise und Fahrzeuge kontrollieren, sagte der Sekretär des Sicherheitsrates, Oleksij Danilow. "Wir sind auf alles vorbereitet." Außerdem ist der Aufenthalt in der Nähe der Grenzen zu Russland, Belarus und den ostukrainischen Separatistengebieten nachts verboten.

Neuerliche Cyberattacke

Am Mittwochnachmittag meldete Kiew dann einen neuerlichen Cyberangriff auf Internetseiten von Behörden und Banken. "Ungefähr ab 16.00 Uhr begann eine weitere massive DDoS-Attacke auf unseren Staat", schrieb Digitalminister Mychajlo Fedorow im Nachrichtenkanal "Telegram".

Von der Überlastung durch die große Anzahl von Anfragen betroffen seien die Parlamentsseite, das Regierungsportal und die Seite des Außenministeriums. Die genannten Seiten waren am späten Nachmittag nicht oder nur schwer erreichbar. Schon im Jänner und vergangene Woche hatte es ähnliche Attacken gegeben, hinter denen Russland vermutet wurde.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte Sicherheitsgarantien. "Die Ukraine braucht Sicherheitsgarantien. Klar, konkret und sofort", sagte Selenskyj gestern nach einem Treffen mit seinen polnischen und litauischen Kollegen Andrzej Duda und Gitanas Nauseda in Kiew. "Ich glaube, dass Russland zu den Ländern gehören muss, die klare Sicherheitsgarantien geben."

Perspektive für EU-Beitritt

Laut Polen und Litauen sollte die Ukraine den Status eines EU-Beitrittskandidaten erhalten. Aufgrund der derzeitigen Sicherheitslage habe die Ukraine diesen Status verdient, teilen Duda und Nauseda in einer gemeinsamen Erklärung mit, die auch von Selenskyj unterschrieben wurde.

Im Konfliktgebiet im ostukrainischen Donbass kam es gestern erneut zu Gefechten. Zudem meldeten internationale Beobachter mehr als 1000 Explosionen. Die Separatisten in Luhansk berichteten vom angeblichen Tod eines ihrer Kämpfer. Er sei durch einen ukrainischen Schützen erschossen worden, hieß es. Unabhängig überprüfen lässt sich das nicht.

Der Rebellenführer in Donezk zeigte sich siegesgewiss. Die Hilfe des "großen Russlands" werde den Sieg bringen, sagte Denis Puschilin bei einer Pressekonferenz. Grenzstreitigkeiten wolle man friedlich lösen, behalte sich aber die Hilfe Russlands vor, so Puschilin. "So weit sind wir noch nicht", sagte er auf die Frage, ob er die von den Separatisten gehaltenen Gebiete erweitern wolle.

Neue Satellitenbilder zeigen weitere militärische Aktivitäten Russlands in der Nähe der Grenze zur Ukraine. Zu sehen sind die Stationierung von 100 Militärfahrzeugen und Dutzenden von Truppenzelten im südlichen Belarus.

Der Westen befürchtet weiterhin einen russischen Großangriff auf die Ukraine. Die britische Außenministerin Liz Truss nannte es "sehr wahrscheinlich", dass Putin auch die Hauptstadt Kiew angreifen wolle. Truss zufolge ist aber unklar, ob Putin bereits Truppen in die Ostukraine entsendet hat.

Sanktionen gegen Nord Stream 2 AG

Nachdem die deutsche Bundesregierung das Projekt Nord Stream 2 gestoppt hatte, kündigte US-Präsident Joe Biden gestern Abend auch Sanktionen gegen die deutsch-russische Betreibergesellschaft, die Nord Stream 2 AG mit Sitz in der Schweiz und deren Topmanager an. Bei der Finanzierung der AG hatte auch die teilstaatliche heimische OMV mitgemischt.