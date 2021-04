Kerzen für die vielen Opfer von Tschernobyl

Doch in der Ukraine ließen es sich die Menschen nicht nehmen, der Opfer der verheerenden Explosion im damals noch sowjetischen Atomkraftwerk Tschernobyl am 26. April 1986 zu gedenken. Das Unglück vor 35 Jahren gilt als die größte Atomkatastrophe der zivilen Nutzung der Kernkraft. Es gab Zehntausende Tote. Trotdem erlebt die Atomenergie in vielen Ländern eine Renaissance, um die Klimaziele einhalten zu können.