Kennzeichnung für Produkte aus Israels Siedlungen

Das hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschieden. Käufer dürften nicht in die Irre geführt werden, so das Urteil.

Die Europäische Union hatte immer wieder betont, dass ihrer Ansicht nach Israel mit seiner Siedlungspolitik gegen internationales Völkerrecht verstößt. Deshalb wird die Souveränität Israels über die Golanhöhen, den Gazastreifen und das Westjordanland einschließlich Ostjerusalem nicht anerkannt. Es handelt sich also nach Auffassung der EU nicht um israelisches Staatsgebiet. Aus diesem Grund, so die Richter, wäre es irreführend, wenn man Waren aus den besetzten Gebieten als "aus Israel stammend" deklarieren würde, so wie das bislang immer wieder geschehen ist.

Die Frage ist politisch brisant. Israel hält eine besondere Kennzeichnung von Siedlerprodukten für diskriminierend und kündigte bereits Proteste an.