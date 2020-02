Kemmerich tritt mit sofortiger Wirkung zurück

Seinen Rückzug hatte Kemmerich schon am Donnerstag, einen Tag nach seiner umstrittenen Wahl, angekündigt. CDU und FDP hatten in Thüringen mit der Alternative für Deutschland (AfD) paktiert, die demokratische Werte wie Freiheit, Menschlichkeit, Weltoffenheit, Meinungs- und Pressefreiheit in Frage stellt.

Kemmerich hatte bei der Wahl somit eine Stimme mehr als der bisherige Amtsinhaber Bodo Ramelow (Linke) erhalten und wurde so überraschend zum neuen Ministerpräsidenten Thüringens. Nach massiver Kritik von allen Seiten erklärte Kemmerich dann am Donnerstag, den Weg für Neuwahlen freimachen zu wollen.

Zum Thema: "Sich von einer Partei an die Regierung wählen zu lassen, die die deutsche Geschichte umschreiben will, und das noch dazu in einem Jahr, in dem man sich an Auschwitz erinnert, ist eine Ungeheuerlichkeit", schreibt Außenpolitik-Redakteur Eike-Clemens Kullmann >> Zum Leitartikel

Nahezu zeitgleich mit Kemmerichs Rücktrittserklärung wurde ein Beschluss des Koalitionsausschusses in Berlin veröffentlicht, in dem ebendieser Schritt gefordert wird. Die Koalitionspartner erwarten zudem, dass "umgehend ein neuer Ministerpräsident im Landtag gewählt wird" und unabhängig davon baldige Neuwahlen in Thüringen stattfinden.

Kemmerich erklärte weiter, er werde sämtliche aus dem Amt des Ministerpräsidenten und des geschäftsführenden Ministerpräsidenten entstehenden Bezüge an die Staatskasse zurückgeben. Am Freitag hatte der FDP-Politiker, der mit den Stimmen der rechtspopulistischen AfD gewählt worden war, einen sofortigen Rücktritt abgelehnt.

"Ein unverzeihlicher Vorgang"

In ihrem Beschluss betonten die Spitzen von CDU, CSU und SPD, die Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen "mit einer Mehrheit, die nur durch Stimmen der AfD zustande kam, ist ein unverzeihlicher Vorgang". Jetzt gehe es darum, schnell für stabile und klare Verhältnisse in Thüringen zu sorgen. "Deshalb erwarten die Koalitionspartner als nächsten Schritt, dass umgehend ein neuer Ministerpräsident im Landtag gewählt wird", so der Beschluss des Koalitionsausschusses.

Weiter hieß es: "Aus Gründen der Legitimation der Politik sind die Koalitionspartner davon überzeugt, dass unabhängig von der Wahl eines neuen Ministerpräsidenten baldige Neuwahlen in Thüringen erforderlich sind." Die Koalitionspartner bekräftigten zugleich: "Regierungsbildungen und politische Mehrheiten mit Stimmen der AfD schließen wir aus. Das ist und bleibt die Beschlusslage der die Koalition tragenden Parteien für alle Ebenen."