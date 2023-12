Keine Zukunft mit Baschar al-Assad

Damaskus. Ein Erdbeben ist normalerweise eine Katastrophe. Für Baschar al-Assad war es ein "Geschenk". Mühelos gelang es dem syrischen Diktator, sich nach dem Beben am 6. Februar dieses Jahres, bei dem mehr als 6000 Syrer ums Leben kamen, als vermeintlicher Retter in der Not zu inszenieren. Er wollte von der Tragödie in seinem Land politisch profitieren.