Kein Referendum über einen Beitritt zu Russland

In der von Georgien abtrünnigen Region Südossetien wird es vorerst kein Referendum über einen Anschluss an Russland geben. Der neue Präsident Alan Gaglojew hob die Pläne seines Vorgängers auf – und will zunächst mit Moskau Gespräche führen.

In einem Dekret rechtfertigte Gaglojew seine Entscheidung. Darin ist von "Unsicherheit über die rechtlichen Konsequenzen" einer Volksbefragung die Rede. Es sei nicht zulässig, per Volksabstimmung einseitig über Themen zu entscheiden, die die "legitimen Rechte und Interessen der russischen Föderation" beträfen.

Gaglojews Vorgänger Anatoli Bibilow hatte vor rund zwei Wochen per Dekret eine Volksbefragung über einen Beitritt Südossetiens zu Russland angesetzt und betont, dies entspreche dem "historischen Streben". Bibilow hatte jedoch die anschließende Wahl gegen Gaglojew verloren.

Die 50.000 Einwohner zählende Region Südossetien hatte sich Anfang der 1990er-Jahre in einem Bürgerkrieg von Georgien losgelöst. 2008 hatte Russland nach einem kurzen Krieg mit Georgien die Unabhängigkeit anerkannt.