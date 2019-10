Kein Ende der Proteste: "Alle bedeutet alle"

Libanons Staatspräsident Michel Aoun hat am Mittwoch den Rücktritt von Premierminister Saad Hariri akzeptiert, ihn aber aufgefordert, als "Caretaker" mit seinen Ministern die Amtsgeschäfte bis zur Bildung einer neuen Regierung weiterzuführen. Für Zehntausende von Demonstranten war die Kapitulation des sunnitischen Politikers aber nur ein erster Schritt zur Krisenbewältigung.

Was kommt nach Saad Hariri?

Mit der "Caretaker"-Lösung versucht das massiv in der Kritik stehende politische Establishment Zeit zu gewinnen, die sie aber nicht hat. Bis zur Bildung der Regierung Hariri vergingen neun Monate. Es ist unwahrscheinlich, dass es dieses Mal wesentlich schneller geht.

Wird die libanesische Bevölkerung den sich abzeichnenden politischen Stillstand akzeptieren?

Nein. Der Großteil der Bevölkerung will einen Neuanfang, das Ende der korrupten Clan- und Klientelwirtschaft. Auch eine Abkehr vom politischen Konfessionalismus, der allen 18 anerkannten Religionsgemeinschaften eine politische Teilhabe garantiert, wird verlangt. Die libanesische Protestparole "Alle bedeutet alle" bezieht sich auf das gesamte politische System mit seinen feudalistischen Strukturen.

Ist ein derart radikaler Umbruch im Libanon realistisch?

Vermutlich nicht. Die korrupte politische Elite, die fast alle Wirtschaftssektoren bestimmt und sich auf Kosten der Bevölkerung mit Staatsgeldern hemmungslos bereichert hat, wird nicht kapitulieren. Die Politik wird versuchen, mit Reformversprechen die Protestbewegung zu besänftigen. Hehren Absichtserklärungen werden, wie in der Vergangenheit, aber keine Taten folgen.

Wie wird die Bevölkerung darauf reagieren?

Mit fortgesetzten Protesten, die eine Gefahr für das ganze Land darstellen. Zwei Wochen Dauerdemonstrationen haben den Libanon paralysiert: Alle Banken, Schulen und Regierungsstellen sind geschlossen. Die wichtigsten Straßen wurden von den Demonstranten blockiert. Nur mit Mühe und unter Einsatz von Gewalt kann die Armee die Autobahn zum Beiruter Flughafen offenhalten. Fortgesetzte Demos könnten einen völligen finanziellen Kollaps zur Folge haben.

Könnte eine sich offenbar abzeichnende Verschärfung der Krise im Libanon eine neue Gewalteskalation zur Folge haben?

Die Gefahr besteht durchaus. Bereits am Dienstag hatten einige Hundert Schläger der schiitischen Hisbollah und Amal-Parteien die Demonstranten im Zentrum von Beirut angegriffen und ihre Zelte angezündet. Den Überfällen vorausgegangen war eine Rede von Hisbollah-Chef Nasrallah, in der er "ausländische Mächte" beschuldigte, die Protestbewegung zu manipulieren. Das sich nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Hariri abzeichnende politische Vakuum, warnte der schiitische Geistliche, könnte schlimmstenfalls in einem Bürgerkrieg enden.