Katastrophe in Zahlen

Hektar sind bereits von den verheerenden Buschbränden in Australien verwüstet worden. Das ist eine Fläche, die größer ist als jene von Österreich (rund 8,4 Millionen Hektar).Tiere, darunter Zehntausende Koalas und Kängurus, haben laut Schätzung von Experten die Feuersbrunst nicht überlebt. Auch die Zahl der getöteten Menschen steigt ständig. Mittlerweile sind bereits 25 in den Flammen umgekommen., die Armee, Reservisten und freiwillige Helfer kämpfen gegen die verheerenden Brände auf dem Kontinent. Sie sind längst zu Helden der Katastrophe geworden, ähnlich wie nach den Terroranschlägen im Jahr 2001 in den USA.