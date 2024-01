Katar will Medikamente an Geiseln in Gaza liefern

Nach einer von Katar vermittelten Übereinkunft zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas sollen die israelischen Geiseln im Gazastreifen Medikamente erhalten. Außerdem würden Hilfslieferungen für die Zivilbevölkerung in den abgeriegelten Küstenstreifen gebracht, teilte das katarische Außenministerium am Dienstag mit.

Nach Angaben des Büros des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu sollten die in Frankreich gekauften Medikamente am Mittwoch an Bord von zwei katarischen Militärflugzeugen zunächst nach Ägypten geflogen werden. Von dort würden sie in den Gazastreifen geschafft. Wie der Sender Al Jazeera unter Berufung auf das französische Außenministerium berichtete, sollten 45 Geiseln Medikamente für die Behandlung verschiedener chronischer Erkrankungen erhalten. Die Medizin soll für circa drei Monate reichen.

Über die Versorgung chronisch kranker Geiseln mit notwendigen Medikamenten war wochenlang verhandelt worden. Die Hamas befürchtet laut Al Jazeera, dass die Medizin im Voraus so präpariert werden könnte, dass sie verfolgbar wäre und Israel damit herausfinden könnte, wo sich die Geiseln befinden.

Tote im Westjordanland

Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind laut der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde binnen 24 Stunden weitere 163 Palästinenser getötet worden. Die Zahl der insgesamt seit Kriegsbeginn getöteten Menschen sei auf 24.448 gestiegen, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Demnach wurden 61.504 Menschen verletzt. Anfang des Monats hatte die Behörde gemeldet, dass etwa 7000 weitere Menschen als vermisst gelten. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Bei einem Einsatz der israelischen Armee in der Stadt Tulkarem im Westjordanland wurden palästinensischen Angaben zufolge vier Menschen getötet. Die Palästinenser seien bei einem Drohnenangriff ums Leben gekommen, teilten das Gesundheitsministerium in Ramallah sowie der palästinensische Rote Halbmond am Mittwoch mit. Das Militär teilte auf Nachfrage mit, es habe "Aktivitäten zur Terrorismusbekämpfung in der Gegend" gegeben. Weitere Angaben zu dem Einsatz in dem Ort im Nordwesten des Palästinensergebiets machte es zunächst nicht. Ob die Toten einer extremistischen Gruppierung angehörten, war zunächst unklar. Tulkarem untersteht der Verwaltung der Palästinensischen Autonomiebehörde.

UN-Experten: Hunger als Waffe

Die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens ist nach Angaben der Vereinten Nationen unmittelbar von einer Hungersnot bedroht. Das UN-Nothilfebüro OCHA wies am Mittwoch erneut darauf hin, dass bereits 378.000 der 2,2 Millionen Einwohner des palästinensischen Küstenstreifens unter einer "katastrophalen" Mangelversorgung litten. Der Rest der Bevölkerung sei von einer Nahrungsmittelkrise betroffen.

Eine Gruppe von acht UN-Menschenrechtsexperten warf Israel vor, Hunger als Kriegstaktik einzusetzen, und sprach von "sich entwickelndem Völkermord". Es sei beispiellos, dass man die Zivilbevölkerung hungern lasse.

