Kasachstan: "Die Bedrohungen sind abgewendet"

Bedrohungen für die Sicherheit des Landes wurden abgewendet", teilte er in einer Sitzung der von Russland geführten Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) mit. Tokajew nannte die Unruhen dabei einen "Putschversuch". Ziel sei eine Machtergreifung gewesen. Nähere Angaben machte er allerdings nicht.

Die Bilanz ist düster: Mindestens 8000 Menschen wurden verhaftet. Die Zahl der Toten wurde laut Gesundheitsministerium zunächst mit mehr als 160 angegeben. Offiziell wurde diese Meldung dann aber wieder gelöscht. Kurze Zeit später gab es dann nur noch 16 "offizielle" Tote. Landesweit wurden mehr als 2000 Menschen verletzt.

Gestern galt in der Ex-Sowjetrepublik eine landesweite Staatstrauer. Alle Flaggen wurden auf halbmast gesetzt. Präsident Tokajew hatte per Verordnung angewiesen, so der "vielen Opfer der tragischen Ereignisse" zu gedenken.

Tokajew zufolge werde der noch laufende "Anti-Terror-Einsatz" demnächst abgeschlossen. Langsam normalisiert sich das Alltagsleben: Das Internet funktioniert wieder, die Geschäfte sind offen, und auch der Müll wird wieder abgeholt. Ab heute wird auch der Regionalverkehr wiederaufgenommen.