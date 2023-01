Karner: "Das Schengen-System ist kaputt"

Nehammer forderte vor der Bulgarien-Reise mehr EU-Unterstützung beim Schutz der Außengrenze. Dabei geht es insbesondere um EU-Mittel für einen Grenzzaun auf bulgarischer Seite nach dem Vorbild Griechenlands.

Österreich hat wegen der illegalen Migration im Dezember ein Veto gegen den Schengen-Beitritt Bulgariens und Rumäniens eingelegt. Vor dem Besuch betonte Nehammer, das Schengen-Veto Österreichs bleibt so lange aufrecht, "bis sich die Situation grundlegend ändert".

Nehammer und Karner fahren gemeinsam mit dem bulgarischen Präsidenten Rumen Radew und dem bulgarischen Innenminister Iwan Demerdzhiew an die Grenze. Geplant ist eine Besichtigung des regionalen Koordinationszentrums der Grenzpolizei nahe der Stadt Elchowo sowie nach der Rückreise nach Sofia auch ein Treffen mit dem bulgarischen Premierminister Galab Donew.

In der "ZiB 2" am Sonntagabend verteidigte Innenminister Gerhard Karner das österreichische Veto gegen den Schengen-Beitritt Bulgariens und Rumäniens. "Das sogenannte Schengen-System ist kaputt. Es funktioniert nicht", sagte der Innenminister. Gemeinsam mit Bulgarien will Österreich eine Allianz bilden, um "das System" an der Grenze zu verbessern. Europa müsse insgesamt "beim Außengrenzschutz robuster werden", so Karner.

Video: "ZiB 2"-Interview mit Innenminister Gerhard Karner:

