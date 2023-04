Karfreitagsabkommen ebnete Weg zu Frieden in Nordirland

Es war ein Erfolg, der schon damals als historisch galt: Am Karfreitag vor 25 Jahren, am 10. April 1998, gelang nach 22-monatigen Verhandlungen eine Einigung auf ein Friedensabkommen für die britische Provinz Nordirland. In Folge des Karfreitagsabkommens wurde ein drei Jahrzehnte währender Konflikt, in dessen Verlauf 3600 Menschen getötet und 36.000 verletzt worden waren, weitgehend beigelegt.

Zuvor waren Bemühungen um ein Ende der gewaltsamen Auseinandersetzungen in dem Konflikt zwischen meist katholischen Nationalisten, die eine Wiedervereinigung Nordirlands mit der Republik Irland anstrebten, und überwiegend protestantischen Befürwortern der Union mit Großbritannien, in den auch die britischen Sicherheitskräfte involviert waren, immer wieder gescheitert.

An den Verhandlungen beteiligt waren die Regierungen des Vereinigten Königreichs und Irlands sowie acht nordirische Parteien. Die größten waren die protestantisch-unionistische Ulster Unionist Party (UUP) und die gemäßigt pro-irische Social Democratic and Labour Party (SDLP). Deren Parteichefs David Trimble (UUP) und John Hume (SDLP) wurden später mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.

Paramilitärische Gruppen waren von den Gesprächen ausgeschlossen. Es nahmen allerdings Parteien teil, denen Verbindungen zu ihnen nachgesagt wurden, so etwa Sinn Fein, die als politischer Arm der katholischen Untergrundorganisation Irisch-Republikanische Armee (IRA) galt. Die Democratic Unionist Party (DUP) unter Ian Paisley beteiligte sich als einzige unter den wichtigsten nordirischen Parteien nicht.

Die Einigung umfasste formell einen Vertrag zwischen der britischen und der irischen Regierung und eine Vereinbarung zwischen den nordirischen Parteien. Der verfassungsmäßige Status von Nordirland als Teil des Vereinigten Königreichs wurde anerkannt, gleichzeitig wurde aber auch festgehalten, dass es zu einer irischen Wiedervereinigung kommen kann, wenn eine Mehrheit in der britischen Provinz dafür eintritt.

Machtteilung vereinbart

Das Abkommen legte eine Machtteilung zwischen Protestanten und Katholiken fest. Vereinbart wurde etwa die Schaffung einer Regionalversammlung mit legislativen und exekutiven Befugnissen, die für Finanzen, Soziales, Bildung und Landwirtschaft zuständig sein sollte. Bevor das Abkommen wirksam werden konnte, musste es in Volksabstimmungen in Nordirland und in der Republik Irland bestätigt werden. Die Referenden ergaben eine hohe Unterstützung in der Bevölkerung. In der Republik Irland stimmten 94 Prozent dafür, in Nordirland waren es – bei einer Wahlbeteiligung von 81 Prozent – 71 Prozent, wobei die Zustimmung unter Katholiken (96 Prozent) höher lag als unter Protestanten (52 Prozent).

