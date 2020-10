Karas (VP) zählt zu den wichtigsten EU-Abgeordneten

Karas liegt in der gestern veröffentlichten Liste auf Platz neun. Kein anderer heimischer EU-Abgeordneter befindet sich sonst unter den einflussreichsten hundert Mandataren.

Auf Platz eins rangiert EU-Parlamentspräsident David Sassoli, gefolgt von der Vorsitzenden der Sozialdemokraten, Iratxe García Pérez, und EVP-Fraktionschef Manfred Weber.

Karas teilte via Twitter mit, er sei damit "Österreichs stärkster Vertreter" und kündigte an: "Ich werde meine konsequente parlamentarische Arbeit fortführen." Othmar Karas hatte in der Vergangenheit immer wieder auch andere Positionen als die Bundes-ÖVP und die Bundesregierung vertreten.