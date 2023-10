Karas fordert Neustart der Europapolitik: "Brauchen die FPÖ dafür nicht"

In welcher Form Othmar Karas (ÖVP) daran nach dem 16. Juli 2024, wenn er nach 25 Jahren aus dem EU-Parlament ausscheidet, mitwirken will, lässt er offen. Er wisse ja nicht, "welche Türen aufgehen". Fest steht nur, dass er bei der EU-Wahl im kommenden Juni nicht mehr antritt. Karas erklärt im Interview, was sich während seiner Zeit im EU-Parlament verbessert hat, wo die Union bisher gescheitert ist und wie sie demokratischer wird.