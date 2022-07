Die öffentlichen Anhörungen zu dem versuchten Coup am 6. Jänner gehen Ex-Präsident Donald Trump unter die Haut. So sehr, dass er nach Darstellung der republikanischen Co-Vorsitzenden des Untersuchungskomitees, Liz Cheney, versuchte, den Auftritt eines Zeugen in der letzten Sitzung am kommenden Donnerstag zu verhindern. Analysten glauben, dass die Präsentation vom Dienstag nur noch schwer zu übertreffen sein wird.