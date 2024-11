Kanzlerkandidat? Scholz hat parteiintern zu kämpfen

Kurz vor seinem Abflug zum G20-Gipfel in Brasilien stellte sich der deutsche Kanzler Olaf Scholz (SPD) am Sonntag am Flughafen in Berlin nochmals der Presse. Doch statt weltpolitischer Themen, über die Scholz referierte, interessierte die deutschen Journalisten vor allem eine Frage: Will Scholz trotz lauter werdenden Widerspruchs aus der eigenen Partei darauf beharren, als SPD-Kanzlerkandidat in die Bundestagswahl am 23. Februar zu gehen? "Die SPD und ich, wir sind bereit, in diese