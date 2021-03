Kanzlerin Merkel droht Firmen mit einer Testpflicht

Wenn dies nicht der überwiegende Teil der Firmen mache, werde ihre Regierung "regulatorisch" vorgehen. Und mit "überwiegendem Teil" meine sie eine Quote von über 90 Prozent, sagt Merkel gestern in ihrer Regierungserklärung im Bundestag in Berlin.

Die Regierung werde dies in den nächsten Tagen genau beobachten und nach Ostern entscheiden, denn "das Testen ist die entscheidende Brücke bis zur Impfung".

Zugleich verteidigte die CDU-Politikerin den gemeinsamen europäischen Weg bei der Pandemie-Bekämpfung: "Bei allen Beschwerlichkeiten glaube ich, dass sich in der Pandemie wieder gezeigt hat, dass es gut ist, dass wir diese Europäische Union haben", sagte Merkel.

Ausdrücklich nannte sie auch die Impfstoffbeschaffung. Wenn man sehe, dass selbst bei kleinen Unterschieden in der Verteilung große Diskussionen ausbrechen, wolle sie sich nicht vorstellen, was wäre, wenn einzelne EU-Staaten Impfstoff hätten und andere nicht. "Das würde den Binnenmarkt in seinen Grundfesten erschüttern", betonte die Kanzlerin.

