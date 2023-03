Kanzler Scholz "besorgt" über Justizreform Israels

Netanyahu und Scholz bei der Pressekonferenz in Berlin

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat seine Besorgnis über die in Israel geplante Justizreform zum Ausdruck gebracht. Die Unabhängigkeit der Justiz sei "ein hohes demokratisches Gut", sagte Scholz auf einer Pressekonferenz mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu gestern in Berlin. "Unser Wunsch ist, dass unser Wertepartner Israel eine liberale Demokratie bleibt", sagte Scholz.

Der deutsche Kanzler verwies auf einen Kompromissvorschlag von Israels Präsident Yitzhak Herzog, von dem er hoffe, dass dieser noch nicht vom Tisch sei. Netanyahu bezeichnete diesen Vorschlag hingegen als "unausgewogen". Es sei jedenfalls "nicht wahr", dass seine Regierung die Unabhängigkeit der Justiz untergraben wolle.

Netanyahu beharrt auf Reform

Eine unabhängige Justiz sei nicht eine allmächtige Justiz. "Wir werden alles Notwendige tun, um das Ungleichgewicht zu korrigieren." Dies solle durch die geplante Reform geändert werden. "Wir werden keinen Zentimeter davon abweichen", betonte der israelische Premier.

Netanyahus rechts-religiöse Regierung will die kontroverse Reform bis Ende des Monats im Schnellverfahren durchsetzen. Die Regierung will mit der Reform unter anderem ihren Einfluss bei der Auswahl von Richtern stärken und die Befugnisse des Obersten Gerichtshofs einschränken, Gesetze zu kippen. Sie begründet dies mit dem Vorwurf, Richter hätten sich über Gebühr in die Politik eingemischt.

Proteste in Tel Aviv

In Israel selbst gab es auch am Tag des Berlin-Besuchs Proteste gegen die geplante Reform. Tausende Menschen demonstrierten etwa in der Küstenstadt Tel Aviv. Teilweise kam es dabei zu Handgreiflichkeiten mit der Polizei. Die Demonstranten blockierten die zentrale Verbindungsstraße nach Jerusalem. Es gab zudem mehrere Vorfälle mit Attacken von Passanten oder Autofahrern auf Demonstranten.

