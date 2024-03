Kandidat Gottgewollt gegen Kandidat Ungültig

Auch Russlands orthodoxe Geistliche lassen keinen Zweifel: "Gott in seiner Weisheit hat die Führer über uns gestellt, die uns lenken können", erklärte der Petersburger Metropolit Warsonofij. "Gut ist das, was gottgewollt ist." So predigte der Kirchenfürst unlängst nach dem Einschlag einer Kampfdrohne. Aber auch ohne die kriegerischen Aktualitäten war Warsonofijs politische Botschaft eindeutig: Jeder echte Christ beugt sich vor Staatschef Wladimir Putin und wählt nur ihn.