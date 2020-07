Wiener Erklärung: mehr Effizienz bei Grenzschutz und Asylverfahren - live

Die Gespräche seien "sehr intensiv" gewesen und auf "sehr gutem und klaren Niveau" verlaufen, sagte Nehammer am Donnerstag. Man habe sich auf eine "Wiener Erklärung" geeinigt. Hauptpunkt dabei sei die Installierung einer Koordinierungsplattform, die in Wien angesiedelt wird. Es gehe darum, alle vorhandenen Möglichkeiten der einzelnen EU-Staaten, der EU und der Staaten auf dem Westbalkan zu koordinieren. Ziele sei es, mehr Effizienz bei Grenzschutz, Rückführungen, Schleppereibekämpfung und den Asylverfahren zu erreichen, sagte Nehammer.

Das bekräftigte auch der deutsche Innenminister Horst Seehofer. Es werde künftig einen regelmäßigen und engen Austausch der Erfahrungen in diesen Segment geben. Vor allem die Rückführungspolitik müsse gestärkt werden.

Die Runde der Innenminister aus mehreren EU-Staaten wurde am Donnerstag um Vertreter aus den Westbalkanstaaten erweitert. Diese sind aufgrund der aktuellen Corona-bedingten Reisebeschränkungen allerdings nur per Videostream zugeschaltet. Gerade mit den Westbalkanstaaten brauche es mehr Koordination, um "effizienter und schneller" agieren und mehr Sicherheit für Österreich, die EU und die Region gewährleisten zu können, betonte Nehammer.

Nehammer und Seehofer präsentieren Donnerstag mittag die Ergebnisse. Wir übertragen via Livestream ab 11 Uhr 30.

"Die Migration auf der Westbalkanroute steigt und der Zustand ungeordneter Migration muss beendet werden", sagte Seehofer. Die Staaten entlang der Route müssten in allen Bereichen eng zusammenarbeiten. Auch die Chefin des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO), Nina Gregori, hoffte auf einen "weiteren Schritt zu einer verstärkten Kooperation" mit den Westbalkanländern, wie sie vor Journalisten erklärte.

Mit am Verhandlungstisch saßen neben Gregori auch die für Migration bzw. Nachbarschaftspolitik zuständigen EU-Kommissare Margaritis Schinas und Oliver Varhelyi, der stellvertretende Direktor der EU-Grenzschutzagentur Frontex, der Österreicher Berndt Körner, und der ehemalige ÖVP-Vizekanzler Michael Spindelegger, der das in Wien ansässige Internationale Zentrum für die Entwicklung der Migrationspolitik (ICMPD), leitet.

Der stellvertretende griechische Migrationsminister Giorgos Koumoutsakos begrüßte die Konferenz in der Wiener Hofburg zu einem für die EU "entscheidendem und grundlegendem" Thema. Die jüngsten Entwicklungen an der griechisch-türkischen Grenze würden zeigen, dass Migration "eines der Elemente sein könnte, die zu einer noch angespannteren Situation in dieser ohnehin schon sensiblen Gegend" führen könnte, so Koumoutsakos.

Der östliche Mittelmeerraum ist laut Frontex die "aktivste" Migrationsroute nach Europa. Auch die Zahlen entlang der sogenannten Balkanroute, die auch 2015/2016 im Fokus stand, stiegen im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr um rund 50 Prozent.