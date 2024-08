Kamala Harris lässt Donald Trump klein erscheinen

Die mysteriöse Lücke in der Krönungsnacht löste wilde Spekulationen aus. In den sozialen Medien kursierten Bilder, die angeblich das Flugzeug von Popikone Taylor Swift auf Chicagos O’Hare-Flughafen zeigten. Im United Center rumorte es dann, Beyoncé sei in der Halle eingetroffen und werde die Wahlkampfhymne "Freedom" beim Finale live darbieten.