Kamala Harris: Joe Biden zieht mit schwarzer Senatorin in den Wahlkampf

Die schwarze Senatorin aus Kalifornien versteht es als Auszeichnung, wenn Donald Trump sie nach ihrer Nominierung durch Joe Biden "garstig" nennt. Die Bezeichnung "nasty woman" gebrauchten Männer in den USA schon immer, um Frauen in ihre Schranken zu weisen, die selbstbewusst auftreten. Das ist keineswegs auf die Welt der Republikaner beschränkt. Auch im Auswahlkomitee des Präsidentschaftsbewerbers der Demokraten gab es Stimmen, die Kamala Harris für zu aufmüpfig hielten.

Bidens alter Freund aus Senatstagen, Chris Dodd, verlangte eine Entschuldigung der kämpferischen Juristin für deren Breitseite in der ersten Debatte des Vorwahlkampfs. Das ist 14 Monate her, hatte aber nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Damals machte sich Harris noch selbst Hoffnung auf die Nominierung zur Präsidentschaftskandidatin. Mit einem gezielten Angriff auf den Favoriten der Parteielite versuchte sie im Feld der 20 Bewerber aufzufallen.

Harris rückte Biden in die Nähe rassistischer Senatoren, als sie dessen frühere Opposition gegen ein Gesetz aus der Bürgerrechtszeit in Erinnerung rief, das vorsah, schwarze Kinder zu Schulen in weißen Nachbarschaften zu bringen und umgekehrt. "Da gab es ein kleines Mädchen in Kalifornien", spitzte die Kandidatin ihr Argument persönlich zu, dem Biden fast die Zukunftschancen genommen hätte. "Und dieses kleine Mädchen war ich."

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen KAMALA HARRIS WIRD BIDENS RUNNING MATE In den USA könnte erstmals Frau Vizepräsidentin werden und außerdem noch eine schwarze. Kamala Harris ist vom demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden als seine Vizepräsidentschafts-Kandidatin für die Wahl am 2. November ausgewählt worden.

Karriere erinnert an die Obamas

Ihr Angriff sei nicht mehr als "Politik" gewesen, wies die 55-Jährige die Forderung nach einer Entschuldigung trocken zurück. Alles andere sei Sexismus. So sieht es wohl auch der Präsidentschaftskandidat, der sich am Dienstag per Videoanruf von seinem Laptop meldete. "Ich wünsche mir, dass Sie mir helfen, die Seele unseres Landes zurückzugewinnen."

Nach der Zusage machte der Kandidat seine Entscheidung per E-Mail öffentlich. "Ich bin stolz, dass Kamala mit mir in den Wahlkampf zieht." Biden hatte sich bereits im Frühjahr festgelegt, eine Frau als "Veep" zu berufen. Nach den Protesten gegen Polizeigewalt und Rassismus infolge des gewaltsamen Tods des Schwarzen George Floyd wuchs der Druck auf den Demokraten, eine Schwarze für das Amt zu benennen.

Den Ausschlag gab ein Kriterium, das der 77-Jährige das wichtigste für seine Entscheidung nannte. "Wenn mir etwas passiert, muss die Person unmittelbar dazu in der Lage sein, das Amt des Präsidenten auszuüben." Ihre Karriere erinnerte Biden an jene Barack Obamas, dem er acht Jahre lang als "Vize" zur Seite stand. Die als Tochter von Einwanderern aus Indien und Jamaika in der Arbeiterstadt Oakland zur Welt gekommene Kamala studierte wie Obama Rechtswissenschaften. Aber nicht an einer Eliteschule, sondern an der öffentlichen schwarzen Howard University in Washington und der University of California. Sie nahm in San Francisco einen Job als Staatsanwältin an.

2010 wählten die Kalifornier sie zur ersten Generalstaatsanwältin des Bundesstaates. Sie war gleichzeitig die erste Person mit afroamerikanischem oder asiatischem Hintergrund in dieser Position. Sechs Jahre später saß Harris als Nachfolgerin Barbara Boxers für die Demokraten im US-Senat. In kürzester Zeit machte sie sich durch ihre blitzgescheiten Fragen bei Anhörungen von Mitgliedern der Regierung Trumps einen Namen. Wie Obama warf die Jungsenatorin nach nur zwei Jahren ihren Hut fürs Weiße Haus in den Ring. "Sie ist mehr als vorbereitet für die Aufgabe", lobte Obama die Frau, die mit ihm verglichen wird.

Historisch und konventionell

Nach Ansicht von Analysten wie Dan Balz von der Washington Post traf der in den Umfragen weit vor dem Amtsinhaber liegende Biden "gleichzeitig eine historische und konventionelle Wahl". Konventionell ist die Positionierung Harris’ als Mitte-links-Politikerin, die ähnlich wie Obama mehr an schrittweisen Veränderungen als an großen Systemumbrüchen interessiert ist. Was es für Trumps Team schwierig macht, sie als "Linksradikale" zu verkaufen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Barack Obama

Donald Trump Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Thomas Spang