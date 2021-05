Kaltgestellte Medien: "Unsere Existenz ist praktisch unmöglich geworden"

Er habe seine Gesprächspartner gebeten, ihre Masken hochzuziehen. "Und ich habe sie nicht nach ihrem Namen gefragt", erzählte der TV-Reporter Sergei Stepanow nach der Oppositionsdemo am 21. April in der russischen Provinzstadt Tambow. So wollte der TV-Reporter die Teilnehmer der nicht genehmigten Kundgebung vor Problemen mit den Sicherheitsorganen schützen.