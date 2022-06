Kaliningrad: Russlands Insel in der EU ist von NATO-Staaten umgeben

Als Folge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hat die EU mehrere Sanktionspakete geschnürt. Davon betroffen ist auch der Transit von bestimmten Gütern (Baumaterial, Metalle etc.) von Russland über EU-Gebiet in die russische Exklave Kaliningrad an der Ostseeküste. Litauen hat den Bahntransit nun beschränkt, Moskau droht mit Vergeltung.