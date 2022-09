Kabul: Taliban und USA tauschen Gefangene aus

Der 2020 entführte Ex-US-Soldat Mark Frerichs sei am Flughafen der Hauptstadt Kabul gegen den in den USA inhaftierten früheren Milizenführer Baschar Nursai ausgetauscht worden, sagte der afghanische Außenminister Amir Khan Muttaki am Montag vor Journalisten. Frerichs sei nach "langen Verhandlungen" einer US-Delegation übergeben worden.

Der ehemalige US-Marine-Soldat Frerichs war 2020 nach Angaben des US-Außenministeriums während seiner Arbeit als ziviler Ingenieur für Bauprojekte entführt worden. Ex-Milizenführer Nursai hatte einem Taliban-Sprecher zufolge kein Amt in der radikalislamischen Bewegung inne. Er habe den Taliban in den 1990er Jahren aber "wichtige Unterstützung, darunter Waffen" geliefert. Nursai war in den USA wegen Heroinschmuggels zu lebenslanger Haft verurteilt worden.