Justizreform: Wieder Proteste in Israel

Im März hatte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu die umstrittene Justizreform zunächst verschoben. Nun wird sie von der rechts-religiösen Regierung wieder vorangetrieben, abermals begleitet von massiven Protestkundgebungen. Die Opposition hatte zu einem Tag des Protests aufgerufen. Landesweit wurden Autobahnen und wichtige Straßen blockiert. Die Polizei, die teils gewaltsam gegen Demonstranten vorging und auch Wasserwerfer einsetzte, nahm nach eigenen Angaben 24 Personen fest.

In der Nacht billigte die Knesset in Jerusalem einen Gesetzesentwurf, der die Handlungsfähigkeit des Höchsten Gerichts einschränken soll. 64 von 120 Abgeordneten stimmten in erster Lesung dafür, 56 dagegen. Der in erster Lesung verabschiedete Entwurf sieht vor, dass es dem Höchsten Gericht künftig nicht mehr möglich sein soll, eine Entscheidung der Regierung sowie einzelner Minister als "unangemessen" zu bewerten. Kritiker befürchten, dass dies Korruption und damit auch die willkürliche Besetzung hochrangiger Posten begünstigen könnte. Damit das Gesetz in Kraft tritt, sind zwei weitere Lesungen im Parlament nötig.

Die Regierung wirft dem Höchsten Gericht dagegen vor, sich zu sehr in politische Entscheidungen einzumischen. Weiteres Ziel der Reform ist es, dass Politiker mehr Einfluss bei der Ernennung von Richtern erhalten sollen. Dies soll in der nächsten Sitzungsperiode im Herbst auf die Agenda gesetzt werden.

Anfang des Jahres hatte das Höchste Gericht die Ernennung des Vorsitzenden der Shas-Partei, Arje Deri, zum Innenminister wegen dessen krimineller Vergangenheit als "unangemessen" eingestuft. Daraufhin musste Ministerpräsident Benjamin Netanyahu seinen Vertrauten entlassen. Beobachter erwarten, dass die Regierung dies wieder rückgängig machen will.

Monatelange Gespräche über einen Kompromiss unter Vermittlung von Präsident Isaac Herzog waren erfolglos. Der Streit um die geplante Justizreform hat Israel tief erschüttert und gespalten. Auch die USA und andere westliche Verbündete Israels haben Bedenken geäußert.

