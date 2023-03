Justizreform: USA setzen Netanyahu unter Druck

Eigentlich wollte Benjamin Netanyahu an diesem Mittwoch bei Joe Bidens Demokratiegipfel in der US-amerikanischen Hauptstadt auftreten; live und persönlich. Angesichts der massiven Proteste in Israel gegen die geplante Justizreform der rechtsreligiösen Regierung hat er seine Reise abgesagt. Stattdessen nahm er eine Videoansprache auf, die er bereits nach Washington übermittelte.