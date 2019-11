Juncker: Österreich muss seine Rolle in Europa klären

Ein wenig kryptisch formulierte der scheidende EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in der "Zeit im Bild" am Donnerstagabend seine vermutlich letzte Botschaft an die künftige Regierung in Wien. "Ich habe mich in diese Dinge nicht einzumischen", räumte Juncker ein, fügte aber nicht völlig ohne Koketterie an, er sei "wahrscheinlich in Brüssel derjenige, der Österreich am besten kennt". Und, wie um seinem Appell an eine künftige Regierung noch ein wenig Nachdruck zu verleihen: "Ich äußere mich nicht zu der Regierungsbildung - obwohl das, was sich anbahnt mir sehr gut gefällt."

