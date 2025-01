Juncker im OÖN-Interview: "Es bringt nichts, Trump wie einen Idioten zu behandeln"

Jean-Claude Juncker, Grandseigneur der Europapolitik: "Nicht happy über das, was in Europa passiert,"

OÖNachrichten: Fangen wir mit den Entwicklungen in Österreich an: FP-Chef Herbert Kickl könnte Bundeskanzler werden. Welche Folgen hätte das auf EU-Ebene? Jean-Claude Juncker: Ich wünsche mir, falls es dazu kommen sollte, dass es keine direkten Auswirkungen auf die österreichische Haltung innerhalb der EU gibt. Insofern hoffe ich, dass es in den Koalitionsverhandlungen neben Haushaltsfragen auch eine Diskussion geben wird, was die europäische Politik Österreichs anbelangt. Das beinhaltet auch