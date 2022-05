Journalistinnen beugen sich Druck zu Verschleierung

Moderatorinnen und Reporterinnen der Morgennachrichten traten am Sonntag mit Kopftüchern und Gesichtsschleiern oder Masken auf, die nur noch ihre Augen sichtbar ließen. Am Vortag hatten sich viele noch widersetzt und mit unbedecktem Gesicht gezeigt. Das Ministerium für Förderung der Tugend und Verhütung des Lasters hatte alle TV-Journalistinnen angewiesen, nur noch mit bedeckten Gesichtern aufzutreten. Es setzte damit einen Erlass von Taliban-Anführer Hibatullah Achundsada durch, wonach sich Frauen und insbesondere weibliche Behördenmitarbeiterinnen nur noch voll verschleiert in der Öffentlichkeit zeigen sollen.

Bei Missachtung droht ihnen Entlassung. Väter, Ehemänner oder männliche Vormünder müssen ebenfalls mit einer Strafe rechnen – ebenso wie TV-Manager, die diese Anordnung nicht durchsetzen.