Journalisten weltweit unter Druck: 49 Tote

Am gefährlichsten war ihr Einsatz in Syrien (10 Tote), Mexiko (10), Afghanistan (5), Pakistan (4) und Somalia (3). Weit mehr als die Hälfte von ihnen kam in einem dieser fünf Länder ums Leben.

Zwar seien 2019 deutlich weniger Medienschaffende in bewaffneten Konflikten ums Leben gekommen als in früheren Jahren. Doch ROG-Vorstandssprecher Michael Rediske beunruhigt ein neues Phänomen: Ein Land im Friedenszustand wie Mexiko sei heute für Journalisten ebenso gefährlich wie das Bürgerkriegsland Syrien.

Derzeit sind 389 Medienschaffende aufgrund ihrer Tätigkeit im Gefängnis, zwölf Prozent mehr als im Vorjahr, teilte ROG mit. Von den inhaftierten Journalisten sitzt fast die Hälfte in China, Ägypten oder Saudi-Arabien hinter Gittern. Diese Regime haben die Repression gegen Medienleute weiter verschärft.