Jordaniens König lebt in Angst

Wenn US-Nahost-Vermittler in der Vergangenheit nach Jordanien reisten, hofften sie, dass König Abdullah zur Beruhigung der Lage beitragen würde. Dazu ist der Monarch heute nicht mehr in der Lage, denn in Israel wird auf die Sorgen des östlichen Nachbarn keine Rücksicht genommen. Trotzdem reist Außenminister Antony Blinken heute nach Amman. Er will Abdullah den Rücken stärken.