Johnsons Kurs Richtung Chaos-Brexit

Die neue britische Regierung von Premierminister Boris Johnson wappnet sich konkret für einen ungeregelten EU-Ausstieg und die Folgen des von der Wirtschaft gefürchteten Szenarios. Man arbeite auf Grundlage dieser Annahme, schrieb Michael Gove in der Zeitung "Sunday Times".

Gove war von Johnson beauftragt worden, die Vorbereitungen für einen Austritt ohne Abkommen voranzutreiben. "Wir werden am 31. Oktober die EU verlassen. "Ohne Wenn und Aber. Keine weiteren Verzögerungen. Der Brexit kommt." Finanzminister Sajid Javid will zusätzlich eine Milliarde Pfund (1,12 Mrd. Euro) lockermachen, um weitere Vorbereitungen für einen harten Brexit zu treffen.

Johnson hatte unmittelbar nach seiner Amtsübernahme angekündigt, die Vorbereitungen für einen Austritt ohne Vertrag Ende Oktober in allen Bereichen zu beschleunigen. Mit seinem Kurs dürfte er jedoch auf Widerstand im Unterhaus stoßen, das sich Mitte März explizit gegen einen ungeregelten Brexit ausgesprochen hatte. Allerdings fand auch der von Johnsons Vorgängerin Theresa May mit der EU ausgehandelte Austrittsvertrag im Parlament keine Mehrheit.

Stein des Anstoßes ist die sogenannte Backstop-Regelung zur Grenze zwischen der britischen Provinz Nordirland und dem EU-Land Irland. Dort soll es nach dem Willen von Brüssel auf keinen Fall wieder Kontrollen geben. Ansonsten wird ein Wiederaufflammen der Gewalt befürchtet, wie in den Jahrzehnten vor dem Nordirland-Friedensabkommen von 1998.

Gelöst werden könnte das Problem durch einen neuen Handelsvertrag zwischen EU und Vereinigtem Königreich, der aber erst nach dem Brexit verhandelt werden kann. Falls das nicht klappt, hat die EU mit dem Backstop eine Art Versicherungspolice durchgesetzt. Das Königreich würde de facto in einer Zollunion mit der EU gehalten, wobei Nordirland eine Sonderrolle hätte. Diese Regelung ist ein rotes Tuch für Brexit-Befürworter: Johnson fordert von der EU ultimativ den Verzicht auf die als Einschränkung der nationalen Souveränität interpretierte Klausel. Andernfalls werde es keinen geregelten Brexit geben.

Irland: Wiedervereinigung?

Johnsons harter Brexit-Kurs könnte in Irland die Frage einer Wiedervereinigung auf den Tisch bringen. Derzeit gebe es zwar keine Pläne dafür, sagte Irlands Ministerpräsident Leo Varadkar. "Aber im Falle eines harten Brexits kommen diese Fragen auf." Beim Brexit-Referendum 2016 stimmten 56 Prozent in Nordirland für einen Verbleib in der EU.