Johnson will Brexit-Deal durchs Unterhaus peitschen

Nach dem Erdrutschsieg der britischen Konservativen bei der Unterhauswahl soll es in Sachen Brexit nun schnell gehen: Heute will Premierminister Boris Johnson sein neues Kabinett präsentieren, tags darauf konstituiert sich das neu gewählte Unterhaus. Dabei legen alle 650 Abgeordneten ihren Amtseid ab und wählen den Parlamentspräsidenten. Die feierliche Eröffnungszeremonie mit der Thronrede von Queen Elizabeth II. ist dann für Donnerstag geplant.

Der entscheidende Tag für den Brexit ist der Freitag. Da will Johnson sein mit Brüssel ausverhandeltes Austrittsabkommen und seinen Zeitplan im Unterhaus ratifizieren lassen. Angesichts der großen Tory-Mehrheit gilt das als reine Formsache.

Große Reformvorhaben

Unmittelbar danach werde die Regierung ihr Budget präsentieren, kündigte Vize-Finanzminister Rishi Sunak am Wochenende an. Die im Wahlkampf versprochene Erhöhung der Ausgaben im Gesundheitswesen solle dabei gesetzlich verankert werden, sagte Sunak. Dies habe in der Innenpolitik "höchste Priorität".

Dann will sich die Regierung großen Reformvorhaben widmen: Ministerien sollen zusammengelegt und der Beamtenapparat verschlankt werden. Johnson kündigte Freihandelsabkommen und Freihäfen an. Er will zudem die desolate einstige Bergarbeiter- und Industrieregion in Mittel- und Nordengland neu beleben, wo viele Wahlkreise erstmals seit Generationen von Labour zu den Konservativen gewechselt waren.

Jeremy Corbyn, der Vorsitzende der Arbeiterpartei, räumte in der Zeitung "Observer" ein, dass er einen Teil der Verantwortung trage. Der 70-Jährige beharrte aber darauf, dass die Partei auf die drängendsten Fragen die richtigen Antworten habe. Darauf sei er stolz.

Labour-Chef Jeremy Corbyn Bild: Reuters

"Das zeigt, dass er nicht gewillt ist zu verstehen, warum wir so eine katastrophale Niederlage erlitten haben", twitterte die prominente Labour-Politikerin Harriet Harman. Der Parteichef will bis Frühjahr 2020 im Amt bleiben.

Johnson warb am Wochenende bei einstigen Labour-Anhängern im Nordosten Großbritanniens um Vertrauen. Er könne sich vorstellen, wie schwer es den früheren Labour-Wählern gefallen sei, ihr Kreuz bei den Konservativen zu machen, sagte Johnson am Samstag bei einem Besuch in Sedgefield, dem früheren Wahlkreis von Labour-Politiker und Ex-Premier Tony Blair. "Ich möchte, dass die Menschen im Nordosten wissen, dass die Konservative Partei und ich ihrem Vertrauen gerecht werden", fügte der Regierungschef hinzu.

Schotten wollen abstimmen

Die Schotten wollen sich mit dem EU-Austritt nicht abfinden: Regierungschefin Nicola Sturgeon, die mit ihrer "Scottish National Party" bei der Wahl den Tories mehrere Mandate abnahm, will ein neues Referendum vorbereiten.

Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon bekämpft den Brexit. Bild: APA/AFP

Johnson müsse das Recht der Schotten auf Selbstbestimmung respektieren, sagte sie. Bei einer Volksabstimmung 2014 hatte sich die Mehrheit für einen Verbleib im Königreich ausgesprochen. Mit dem EU-Austritt, den die Mehrheit der Schotten ablehne, habe sich die Lage aber geändert, argumentiert Sturgeon.

> Lesen Sie hierzu auch den Kommentar von OÖN-Redakteur Clemens Schuhmann

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Boris Johnson

Brexit Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.