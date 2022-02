Johnson: Weitere Partys

Auch nach der Vorstellung des lange erwarteten "Partygate"-Reports reißen die Berichte über Boris Johnsons Teilnahme an weiteren Lockdown-Partys in der Downing Street nicht ab. Der "Guardian" berichtete am Mittwoch über eine Abschiedsfeier im Jänner 2021, die von der Polizei geprüft wird und bei der der Premier auch dabei gewesen sein soll.

Der "Telegraph" schrieb unter Berufung auf Insiderquellen, Johnson habe auch an einer Feier in seiner eigenen Wohnung im November 2020 teilgenommen. Man habe ihn nach oben gehen sehen, wo laut Abba-Songs wie "The Winner Takes It All" gespielt worden seien, gab die Quelle an.

Nach der Veröffentlichung des Berichts der Spitzenbeamtin Sue Gray, der den Verantwortlichen am britischen Regierungssitz Führungsversagen und schwere Corona-Verfehlungen vorwirft, wird mit Spannung beobachtet, wie viele Abgeordnete der Tories Johnson ihr Misstrauen aussprechen.