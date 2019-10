Johnson ist doch bereit, den Brexit zu verschieben

Er liege lieber "tot im Straßengraben", als den Brexit zu verschieben. Das hatte Boris Johnson kürzlich gesagt. Laut Medienberichten soll der britische Regierungschef jetzt aber das Gegenteil versichert haben.

Einem BBC-Bericht zufolge hat Johnson in Gerichtsdokumenten zugesagt, eine Brexit-Verlängerung bei der EU zu beantragen, sollten beide Seiten bis zum 19. Oktober kein Scheidungsabkommen erreichen. Die BBC berief sich dabei auf Unterlagen, die von der Regierung bei einem schottischen Gericht eingereicht worden waren. Dort wollen Brexit-Gegner durchsetzen, dass Johnson ein kürzlich verabschiedetes Gesetz befolgt, das im Falle einer ausbleibenden Einigung mit der EU eine Bitte um einen Brexit-Aufschub vorsieht. Johnson hatte zwar angekündigt, sich an das Gesetz zu halten, aber auch, dass er Großbritannien am 31. Oktober zum Ablauf der Frist notfalls auch ohne Abkommen aus der EU führen will.

Erst am Mittwoch hatte Johnson der EU einen neuen Plan vorgelegt, der aus seiner Sicht die Grundlage für einen Kompromiss darstellen könnte. Darin soll der sogenannte Backstop wegfallen – der Hauptstreitpunkt mit der EU. Nordirland soll demnach ebenfalls aus der Zollunion ausscheiden, aber noch die Regelungen des Europäischen Binnenmarktes beibehalten.

EU drängt auf Einigung

Doch die EU begegnet dem Vorschlag mit Skepsis und mahnt, die Zeit werde langsam zu knapp, um noch eine Vereinbarung zu erzielen, mit der beide Seiten zufrieden sein könnten. Die EU verlangt daher von der britischen Regierung bis zum kommenden Freitag einen Durchbruch in den Brexit-Gesprächen. Bis dahin müsse ein "neuer Rechtstext" vorliegen, damit eine Vereinbarung noch vor dem geplanten Brexit am 31. Oktober getroffen werden könne, sagten Vertreter der EU-Kommission und des Rates der Mitgliedstaaten. Das Zeitlimit sei aber "kein Ultimatum", sondern eine praktische Notwendigkeit, betonte man.

Es gebe "eine Menge Fragezeichen" hinter dem Vorschlag von Premierminister Johnson, sagte ein EU-Diplomat. Einerseits gehe es um die Frage, ob Zollkontrollen zwischen der britischen Provinz Nordirland und Irland direkt an der Grenze tatsächlich über technische Möglichkeiten vermieden werden könnten. Andererseits habe die EU auch Probleme mit Johnsons Forderung, dass das nordirische Parlament die Vereinbarung billigen und alle vier Jahre bestätigen soll.

Selbst wenn die EU auf die Vorschläge Johnsons einsteigen würde, ist äußerst fraglich, ob diese durchs Unterhaus kommen würden. Johnsons Vorgängerin Theresa May war mit dem Austrittsdeal drei Mal im Londoner Parlament gescheitert. Oppositionschef Jeremy Corbyn machte indes klar, dass seine Labour Party keine Stimmen für Johnsons Deal beisteuern werde. Sie fordert eine Verschiebung des Brexit, gefolgt von Neuwahlen und einem zweiten Brexit-Referendum.