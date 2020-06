John Bolton hofft auf die Abwahl von Donald Trump

Bolton, der eineinhalb Jahre mit Trump zusammengearbeitet hat, sagt unter anderem, dass der Republikaner für das Amt ungeeignet sei. "Ich glaube nicht, dass er die Kompetenz hat, den Job zu machen."

Zudem schreibt der 71-Jährige in seinem 600 Seiten starken Buch, er hoffe auf Trumps Abwahl. "Ich hoffe, die Geschichte wird Trump als Präsident mit nur einer Amtszeit in Erinnerung rufen, der das Land nicht unwiderruflich in eine Abwärtsspirale gestürzt hat, die wir nicht stoppen können. Eine Amtszeit können wir überstehen", so Bolton. Eine weitere würde den USA jedoch nachhaltig schaden.

Heftige Kritik übt Bolton auch an Trumps Nordkorea-Politik: Er gehe davon aus, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un sich über Trumps Sichtweise auf sein Verhältnis zu Pjöngjang "ins Fäustchen" lache, sagte Bolton jüngst in einem Interview zum Buch.

"Bolton wird hohen Preis zahlen"

Trump habe Briefe, die "von irgendeinem Funktionär aus der Propagandaabteilung der nordkoreanischen Partei der Arbeit verfasst worden" seien, als Beweis für seine "tiefe Freundschaft" zu Kim betrachtet, sagte Bolton. Darüber könne Nordkoreas Machthaber nur gelacht haben, fügte er hinzu.

Da das Buch zahlreiche explosive Vorwürfe gegen Trump enthält, hatte das Weiße Haus versucht, die Veröffentlichung zu verhindern. Ein Bundesgericht in Washington hatte den Antrag auf eine einstweilige Verfügung jedoch abgelehnt. Trump zeigte sich darüber sehr verärgert und drohte, Bolton werde "einen sehr hohen Preis" für seinen Verrat zahlen müssen.

